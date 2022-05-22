МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Всемирный экономический форум (ВЭФ) начнет свою работу в воскресенье в швейцарском Давосе, из-за пандемии коронавируса ежегодная встреча ВЭФ не проводилась в офлайн-формате с января 2020 года. Министр России рассказал, как добиться успешного разворота России к Азии

Как заявили организаторы, в Давосском форуме в этом году примут участие более 2 тысяч человек, в том числе 50 глав государств. Как ожидается, лично Давосский форум посетят канцлер Австрии Карл Нехаммер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Ирака Бархам Салех, польский лидер Анджей Дуда, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Армении Ваагн Хачатрян, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Представители России в этом году не были приглашены на форум в связи с тем, что ВЭФ перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с российскими организациями.

Китай не направлял в Давос официальную делегацию и будет представлен только спецпредставителем КНР по климату Се Чжэньхуа. В состав американской делегации в этом году вошли спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, министр торговли США Джина Раймондо, а также ряд сенаторов и конгрессменов.

Повестка майской встречи ВЭФ — "История в переломный момент: государственная политика и бизнес-стратегии". В этом контексте одной из центральных тем Давосского форума будет ситуация на Украине, в частности, проблемы миграции и продовольственной безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на форуме по видеосвязи, лично Давос посетят глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, мэр Киева Виталий Кличко и группа депутатов Верховной рады.

По словам основателя ВЭФ Клауса Шваба, майская встреча в Давосе — первый саммит, где мировые лидеры встретятся в новой ситуации, которая характеризуется формирующимся многополярным миром в результате пандемии коронавируса и военных действий на Украине. Среди приоритетных вопросов Давосского форума также значатся укрепление глобального и регионального сотрудничества, переход к "зеленой" экономике, инновации в различных отраслях и кибербезопасность.