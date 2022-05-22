МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Санкции Запада против России создают уникальные возможности для стран Азии, в том числе для Таиланда, на импортном и экспортном рынке России, заявил журналистам в Бангкоке министр экономического развития РФ Максим Решетников. Министр России рассказал, как добиться успешного разворота России к Азии

Глава минэкономразвития принимает участие во встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), которая проходит в эти дни в столице Таиланда.

"Во всех таких ситуациях (в условиях действия санкций), с одной стороны это проблема, с другой – это возможности (для экономик Азии), в том числе и для тайской экономики, прийти на российский рынок и заполнить те ниши, которые образовались", — сказал Решетников.

"С другой стороны — это возможности для российских предприятий, которые сейчас активно ищут новые рынки сбыта, переориентируют свою продукцию. Это касается топливно-энергетических ресурсов, нефти, нефтепродуктов, газа и удобрений, и продовольственных товаров, машиностроительных товаров", — добавил он, отметив, что делегация минэкономразвития находится в Бангкоке еще и для того, чтобы обсудить с таиландской стороной открывшиеся возможности, с целью их максимально использовать.

Россия давно живет в условиях санкций, продолжил Решетников.

"Еще в 2014 году был первый пакет принят, в результате мы смогли использовать это давление извне для укрепления собственной экономики", —сказал он.

"Мы существенно усилили наш агропромышленный сектор, укрепили наше машиностроение, и использовали это время (период санкций) для диверсификации нашего экспорта, в том числе и топливно-энергетического", — рассказал глава минэкономразвития.

В результате действия санкций в мире произойдет переориентация ресурсов, считает Решетников.

"Очевидно, что Европа будет брать нефтепродукты с американского континента, и из Азии транспортировать, а мы, соответственно, нашу нефть будем предлагать, продвигать на азиатский рынок", — сказал он, добавив, что, к сожалению, из-за изменений в логистике, для европейских потребителей это все обернется удорожанием стоимости нефтепродуктов.

"В первую очередь за это придется заплатить потребителям европейским, поскольку там вырастет стоимость топлива, а азиатские потребители окажутся, с нашей точки зрения, в выигрыше, потому что конкуренция на азиатских рынках в этой связи вырастет", — пояснил глава минэкономразвития.

Россия исходит из того, что санкции против нее – это достаточно долгосрочный тренд, и из того, что разворот к Азии, ускорение переориентации на восточные рынки, на азиатские рынки является для России стратегическим направлением, сказал Решетников.

"Мы будем прикладывать все усилия с тем, чтобы интегрироваться в цепочки создания стоимости именно совместно с азиатскими странами, совместно с арабскими, в том числе, странами, совместно с Южной Америкой", — сказал далее он, добавив что Россия также исходит в своих оценках ситуации в мире из того, что мир становится менее моноцентричным.

"Те события, которые сейчас происходят, подтолкнут в целом уход и от долларовой валютной системы и системы расчетов. Получат развитие альтернативные системы, и в то же время, конечно, будет происходить разностороннее технологическое развитие", — сказал Решетников, отметив, что все это приведет к тому, что в мире появятся новые большие самостоятельные экономические центры.