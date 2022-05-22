МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Азиатские страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, эти намерения носят стратегический характер, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. СМИ сообщили о признании Францией отсутствия альтернатив российскому газу

"Традиционно страны азиатского региона проявляют большой интерес к развитию взаимодействия в высоких широтах. Это те страны, которые демонстрируют опережающие темпы экономического развития. Многие из них являются участниками БРИКС, ШОС", — сказал дипломат.

"Этот интерес не носит конъюнктурный характер. Он основан на стратегических расчетах и имеет под собой долгосрочную перспективу сотрудничества", — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми государствами по работе в Арктике и в нынешних условиях следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны.