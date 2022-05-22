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Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме
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Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдёт на следующий неделе в Бишкеке, в режиме видеоконференции, сообщил... ПРАЙМ, 22.05.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдёт на следующий неделе в Бишкеке, в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, будет ли глава государства участвовать в форуме в Бишкеке в режиме видеоконференции, Песков ответил утвердительно.