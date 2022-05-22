МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдёт на следующий неделе в Бишкеке, в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вучич надеется на переговоры 24-26 мая с Путиным о поставках газа

На вопрос, будет ли глава государства участвовать в форуме в Бишкеке в режиме видеоконференции, Песков ответил утвердительно.