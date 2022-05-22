МИНСК, 22 мая — ПРАЙМ. Ни один завод в Белоруссии не остановился, несмотря на санкции и проблемы с поставкой сырья и комплектующих из стран Запада. Об этом сообщил заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик. В Сербии рассказали, что "частично" поддержали санкции против Белоруссии

"Где-то какие-то позиции выпадают, где-то мы находим других, альтернативных поставщиков. Нет такого, что чего-то нет и все – завод стоит. У нас на сегодняшний день ни один завод не стоит, все заводы работают, работают достаточно устойчиво, выполняют доведенные задачи. В любом случае решения (по комплектующим) находятся", — отметил политик в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

По словам Харитончика, на фоне западных санкций актуальны вопросы импортозамещения ряда комплектующих, деталей. Также идет работа по поиску альтернативных поставщиков. Тысячи позиций, которые ранее поставлялись из западных стран как комплектующие для белорусских предприятий, предстоит заместить совместными усилиями Белоруссии и России, подчеркнул замминистра

Харитончик обратил внимание, что при решении вопроса о замещении западных деталей важны стоимость новых поставок и как она влияет на цену конечной продукции.