МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. РИА Новости пишут, что в беседе с РБК первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что импорт товаров в Россию уменьшился практически до уровня 2020 года по причине трудностей в логистике из-за мер со стороны недружественных государств. Еврокомиссия удержала сто миллионов евро из причитающихся Польше средств

По его словам, сильнее всего поставки снизились на северо-западе, это произошло из-за закрытия портов и запретов для российских судов. "Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру", — сказал Давыдов.

Представитель ФТС подчеркнул, что перевозчиков из России "просто не пускают". "Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война", — сказал он.

На фоне этого активизировались перевозки грузов через восточные и южные границы РФ, например, Китай, Казахстан, через Кавказ, сообщил Давыдов. В данных регионах активно расширяется инфраструктура, в частности, пункты пропуска и подъездные пути, отметил он.

Ранее Евросоюз в рамках антироссийских санкций прекратил с 9 апреля допуск на территорию союза автотранспорта, который зарегистрирован в Белоруссии и России, исключение составили перевозки отдельных видов грузов. Также был введен запрет на заход судов под флагом РФ в порты ЕС. Белоруссия с 16 апреля ввела в ответ запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в республику автомобилей и тягачей, которые зарегистрированы в странах ЕС.

В Кремле западные санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.