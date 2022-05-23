ТОКИО, 23 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой объявил о запуске новой региональной экономической инициативы — Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF). В Китае увидели сигнал потери доверия к США из-за заявлений о России

"Мы запускаем IPEF, который нацелен на совместную работу с нашими партнерами в индо-тихоокеанском регионе с целью обеспечения конкуретноспособности в XXI веке", — подчеркнул президент США.

В Вашингтоне видят IPEF как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач: от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.

Новую инициативу США называют попыткой заменить существующее Транстихоокеанское партнерство, из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе. При новой администрации США Япония возобновила попытки вернуть Америку в ТТП, но в связи с созданием новой структуры уже объявила о своем намерении тесно сотрудничать "с США для создания экономического порядка, благоприятного для региона и включающего в себя Америку".