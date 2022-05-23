МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Мали Абдулай Диоп сообщил в интервью РИА Новости, что страна готова обсуждать с Россией параметры оплаты, в том числе торговлю в национальных валютах. Финансист рассказал, как укрепляющийся рубль отразится на инфляции

Ранее Диоп сообщал, что Мали намерена расширять торгово-экономическое сотрудничество с Россией и вывести его на новый уровень. Переговоры главы МИД Мали и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прошли в пятницу в Москве, обсуждались поставки из России в африканскую страну пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов.

По словам Диопа, он не располагает конкретной информацией о перспективах торговли в нацвалютах, но знает, что будут обсуждаться параметры оплаты.

"Я не знаю всех деталей, но очевидно, что Мали выполнит все требуемые условия касательно параметров расчетов в тех обстоятельствах, в которых мы оказались", — сказал глава МИД Мали.

Диоп также сообщил, что делегация из Мали примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

"Россия — друг Мали, а это значит, что каждый раз, когда в России проводятся какие-то мероприятия в сфере экономики, спорта или культуры, Мали почтет за честь принимать участие", — заявил он.

"Да, Мали будет там", — подтвердил дипломат, отвечая на вопрос об участии в ПМЭФ в июне этого года.

ПМЭФ в Санкт-Петербурге состоится в 25-й раз 15-18 июня 2022 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.