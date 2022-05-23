Росприроднадзор оценил последствия отмены проверок для бизнеса
Глава Росприроднадзора назвала последствия отмены экологических проверок для бизнеса
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Росприроднадзор считает отмену экологических проверок бизнеса хорошим и правильным решением, заявила глава ведомства Светлана Радионова на XIII Международном форуме "Экология".
"Мы остановили проверки, все об этом знают. Это очень хорошо. Правительство приняло те меры, которые должны поддерживать бизнес. Сейчас бизнес может показать населению и себе самому, как он по-настоящему относится к людям, которые живут за его забором. Мы покажем людям сейчас, как бизнес сам думает об экологии", — заявила она.
Радионова уверена, что большинство взвешенных и грамотных промышленников не свернет ни одной экологической программы.
"Все, что было настоящее, останется, вся мишура, шум, гам осядут, и мы сможем с вами спокойно работать", — добавила она.
В марте в плане контрольно-надзорных мероприятий Росприроднадзора на 2022 год были отменены более 6000 тысяч выездных проверок. Главной целью такого решения Радионова назвала поддержку устойчивости российской экономики и снижение нагрузки на предпринимателей.