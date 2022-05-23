МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Росприроднадзор считает отмену экологических проверок бизнеса хорошим и правильным решением, заявила глава ведомства Светлана Радионова на XIII Международном форуме "Экология". Число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз

"Мы остановили проверки, все об этом знают. Это очень хорошо. Правительство приняло те меры, которые должны поддерживать бизнес. Сейчас бизнес может показать населению и себе самому, как он по-настоящему относится к людям, которые живут за его забором. Мы покажем людям сейчас, как бизнес сам думает об экологии", — заявила она.

Радионова уверена, что большинство взвешенных и грамотных промышленников не свернет ни одной экологической программы.

"Все, что было настоящее, останется, вся мишура, шум, гам осядут, и мы сможем с вами спокойно работать", — добавила она.

В марте в плане контрольно-надзорных мероприятий Росприроднадзора на 2022 год были отменены более 6000 тысяч выездных проверок. Главной целью такого решения Радионова назвала поддержку устойчивости российской экономики и снижение нагрузки на предпринимателей.