МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Украина на фоне активных боевых действий не получит 49% урожая озимой пшеницы из-за утери контроля над своими территориями, заявила представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виктория Михальчук. На Украине обсудили выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке

"По предварительной оценке FAO, 49% озимой пшеницы и 38% ржи не будут собраны потому, что они находятся на территории, на которой происходят активные боевые действия, или Украина потеряла над ней контроль", — сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее профильный украинский портал "АПК-Информ" выпустил аналитическую статью, в которой отмечалось, что потери посевных площадей Украины могут составить 41% озимых культур и 39% яровых.

Кроме того, эксперты украинского агрорынка отмечали, что дефицит на Украине средств защиты растений, к которым в том числе относятся фунгициды и гербициды, может привести к потере 30% урожая.

Также главный редактор украинского отраслевого издания Elevatorist.com Инна Воробьева заявила, что на Украине невозможно будет нормально хранить зерно, которое будет собрано в этом году, из-за потери 13 миллионов тонн элеваторных мощностей.