МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, нет ли опасений, что дальнейшее укрепление рубля может поставить под угрозу выполнение социальных обязательств. В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа по "Ямал -Европе"

Песков пояснил, что ситуация с курсами валют и выполнение социальных обязательств постоянно обсуждаются на совещаниях у Владимира Путина, благодаря правительству и Банку России удается поддерживать макростабильность в РФ.

По его словам, тема "постоянно обсуждается и на уровне главы государства на тех отраслевых экономических совещаниях, которые он проводит".

В целом президент неоднократно уже отмечал, что благодаря своевременным мерам и кабинета министров, и мегарегулятора удается поддерживать макростабильность", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что дальнейшее укрепление рубля может поставить под угрозу выполнение социальных обязательств.