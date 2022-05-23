МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Источником повышения риска глобального голода является не Россия, а санкции, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению официального представителя Всемирной продовольственной программы ООН Томсона Пири, конфликт на Украине может привести к подорожанию продовольствия и голоду в мире. Черноморский бассейн — один из важнейших регионов для выращивания зерна и сельскохозяйственной продукции. В совокупности РФ и Украина покрывают 30% мировых поставок пшеницы, 20% — кукурузы и 76% — подсолнечника, и все возможные помехи в производстве или поставках могут привести к подорожанию.

Города мира. Пекин

The Economist прогнозирует продовольственную катастрофу

"Россия всегда была достаточно надежным экспортером зерна. Украина была достаточно надежным экспортером зерна. Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу: оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно. То, что касается морского способа транспортировки. Мы говорим, что не мы является источником этой проблемы, а по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же не мы являемся источником проблемы, которые ведут к угрозе мирового голода. Источники этой проблемы являются те, кто ввел санкции, и сами санкции, которые действуют", — сказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря главы государства, Россия согласилась с опасениями, высказанными в ООН относительно мирового продовольственного кризиса.  Эти риски признал и президент Владимир Путин в ходе недавно прошедшего разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Песков напомнил слова Путина о том, что санкции, введенные Западом против России вызвали обвал на продовольственном рынке, который сейчас происходит. К этому привели и действия киевских властей по минированию акватории, что сделало морские перевозки в Черном море опасными. Возобновление навигации требует специальных мер, о которых говорил президент, напомнил Песков.

Ранее в МИД РФ указали, что Россия не мешает вывозу зерна из Украины, перебои с логистикой возникли по вине Киева, украинская армия заминировала свои морские порты. Там указали, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Как рассказал РИА Новости экс-сотрудник одесской морской гавани, Украина вывозит запасы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под влиянием Евросоюза, несмотря на риск дефицита зерна в самой стране.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что зерно с Украины, если верить заявлениям зарубежных политиков и информации СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю.  Он высказал имеющиеся у РФ подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а направляется в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставки оружия с Запада.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.