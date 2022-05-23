МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Источником повышения риска глобального голода является не Россия, а санкции, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению официального представителя Всемирной продовольственной программы ООН Томсона Пири, конфликт на Украине может привести к подорожанию продовольствия и голоду в мире. Черноморский бассейн — один из важнейших регионов для выращивания зерна и сельскохозяйственной продукции. В совокупности РФ и Украина покрывают 30% мировых поставок пшеницы, 20% — кукурузы и 76% — подсолнечника, и все возможные помехи в производстве или поставках могут привести к подорожанию. The Economist прогнозирует продовольственную катастрофу

"Россия всегда была достаточно надежным экспортером зерна. Украина была достаточно надежным экспортером зерна. Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу: оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно. То, что касается морского способа транспортировки. Мы говорим, что не мы является источником этой проблемы, а по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же не мы являемся источником проблемы, которые ведут к угрозе мирового голода. Источники этой проблемы являются те, кто ввел санкции, и сами санкции, которые действуют", — сказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря главы государства, Россия согласилась с опасениями, высказанными в ООН относительно мирового продовольственного кризиса. Эти риски признал и президент Владимир Путин в ходе недавно прошедшего разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Песков напомнил слова Путина о том, что санкции, введенные Западом против России вызвали обвал на продовольственном рынке, который сейчас происходит. К этому привели и действия киевских властей по минированию акватории, что сделало морские перевозки в Черном море опасными. Возобновление навигации требует специальных мер, о которых говорил президент, напомнил Песков.

Ранее в МИД РФ указали, что Россия не мешает вывозу зерна из Украины, перебои с логистикой возникли по вине Киева, украинская армия заминировала свои морские порты. Там указали, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Как рассказал РИА Новости экс-сотрудник одесской морской гавани, Украина вывозит запасы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под влиянием Евросоюза, несмотря на риск дефицита зерна в самой стране.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что зерно с Украины, если верить заявлениям зарубежных политиков и информации СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Он высказал имеющиеся у РФ подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а направляется в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставки оружия с Запада.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.