ЛОНДОН, 23 мая — ПРАЙМ. Миллиардеры в энергетическом и продовольственном секторах на фоне роста цен за последние два года стали богаче на 453 миллиарда долларов, говорится в докладе благотворительной организации Oxfam. Эксперт рассказал об энергетическом проекте США для изоляции России

Доклад под названием "Наживаясь на боли" публикуется в связи с тем, что правительства, лидеры бизнеса и миллиардеры впервые встретились лично на Всемирном экономическом форуме в Давосе с начала пандемии, а также в связи с тем, что стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители сильнее всего ударил по доходам беднейших слоев населения.

"По мере того, как цены на продовольствие и энергоносители растут до самого высокого уровня за последние десятилетия, состояние миллиардеров в этих секторах за последние два года увеличилось на 453 миллиарда долларов, что эквивалентно более чем 1 миллиарду долларов каждые два дня", — отметили в организации.

Там указали, что за последний год мировые цены на продовольствие выросли более чем на 30%, за последние два года появилось 62 новых продовольственных миллиардера. В частности, семейная компания Cargill, один из крупнейших в мире торговцев продуктами питания, в настоящее время насчитывает 12 членов семьи миллиардеров, по сравнению с восемью до пандемии.

Исследование также показало, что пять крупнейших энергетических компаний – BP, Shell, TotalEnergies, Exxon и Chevron – получают совокупную прибыль в размере 2,6 тысячи долларов каждую секунду. Их прибыль достигла пятилетнего максимума, увеличившись на 45%, а рост прибыли в отрасли намного опережает рост в других отраслях.

Oxfam ранее предупредил, что растущее неравенство может привести к тому, что в 2022 году еще 263 миллиона человек окажутся в крайней нищете.

По данным Oxfam, совокупное состояние миллиардеров в настоящее время составляет 12,7 триллиона долларов, что эквивалентно 13,9% мирового ВВП, что в три раза больше, чем в 2000 году, когда оно составляло 4,4%. Состояния 20 самых богатых миллиардеров превышают весь ВВП стран Африки к югу от Сахары.

По словам исполнительного директора Oxfam GB Дэнни Срискандараджи, в то время, когда сотни миллионов людей сталкиваются с крайней нищетой, у правительств не может быть оправдания тому, что они не обращают внимания на гигантские прибыли.

"Введение налогов на богатство, например, позволило бы собрать огромные суммы, которые могли бы помочь уязвимым группам пережить этот кризис и построить лучшее будущее. Здесь, в Великобритании, налог на непредвиденную прибыль энергетических компаний стал бы хорошим началом для оказания помощи всем тем, кто борется за еду и отопление своих домов", — отметил он.

В заключение доклада Oxfam порекомендовал властям срочно ввести единовременный налог на непредвиденные доходы миллиардеров от пандемии для финансирования поддержки людей, сталкивающихся с ростом цен на продовольствие и энергию, а также справедливого и устойчивого восстановления после COVID-19. По оценкам Oxfam, такой налог всего на 32 сверхприбыльные транснациональные компании мог бы принести доход в размере 104 миллиардов долларов за 2020 год.

Кроме того, предлагается ввести постоянный налог на богатство — ежегодный налог на богатство для миллионеров, начинающийся с 2%, и 5% для миллиардеров, может приносить 2,52 триллиона долларов в год — этого, по расчётам Oxfam, достаточно, чтобы вытащить 2,3 миллиарда человек из нищеты, произвести достаточное количество вакцин для всего мира и обеспечить здравоохранение и социальную защиту для всех, кто живет в странах с низким и средним уровнем дохода.