ТОКИО, 23 мая — ПРАЙМ. Церемония запуска новой "Индо-Тихоокеанской экономической структуры" (IPEF) состоялась в Токио с участием лидеров США, Японии, Индии и других. Прямую трансляцию вел телеканал TBS. Байден объявил о старте новой региональной экономической инициативы в АТР

Новая структура подразумевает развитие четырех направлений — внешнюю торговлю, в том числе включая цифровые ресурсы, инфраструктуру для чистой энергии и декарбонизации, обеспечение стабильных цепочек поставок, налоговых и антикоррупционных мер.

В структуре будут участвовать 13 стран: США, Япония, Индия, Австралия, Бруней, Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Сингапур.

"Мы приветствуем если как можно больше стран-партнеров присоединятся к дискуссии IPEF", — сказал на церемонии премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Страны-участницы дают около 40% мирового ВВП.

Запуск новой экономической структуры был запланирован как одно из мероприятий во время визита Байдена в Японию. США видят ее как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач — от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.