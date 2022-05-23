МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что переход на расчеты в нацвалютах с партнерами дает эффект, это способствует укреплению рубля. В Кремле оценили состояние экономики России в условиях санкций

"Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть. Не в ущерб нашим партнерам. Выполняя все свои обязательства", — сказал Путин Лукашенко.

Президент РФ также отметил, что Москва и Минск по многим товарным пунктам переходят на нацвалюту, и "это способствует укреплению рубля".

"Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы увеличиваются", — добавил Путин.