МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая, рубль получит хождение наряду с гривной. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. Фондовые индексы США ушли в "красную зону"

"Сегодня будет издан указ, который формализует введение на территории Херсонской области бивалютного обращения. Это значит, что все торгующие сначала имеют право, а потом будут обязаны выставлять ценники в двух валютах: гривне и российском рубле", — сообщил Сальдо в видеообращении, которое опубликовал в официальном Telegram-канале администрации.