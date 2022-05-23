МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Европейский союз делает все, чтобы вывезти с Украины запасы прошлогоднего зерна, при этом не задумываясь о последствиях этих эгоистичных действий для самих украинцев. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. МИД России назвал условие для возможности поставок зерна с Украины

"Евросоюз сейчас делает все, чтобы вывезти запасы прошлогоднего зерна с территории Украины, видимо, не особенно задумываясь над тем, что будут есть те же жители этой страны в следующем сезоне и что они успеют и смогут посеять. Так что здесь явно подход эгоистический со стороны Евросоюза, ну и коллективного Запада в целом", — отметил политик в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в МИД России сообщили, что страна не препятствует экспорту украинского зерна. Все логистические проблемы возникли по вине Киева, так как его войска заминировали морские порты. Дипломатическая служба также добавила, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции".