МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Нижегородский литейный завод (НЛЗ), построенный в прошлом году на площадке ГАЗа, начал серийный выпуск для двигателей и автокомпонентов, говорится в сообщении "Группы ГАЗ". Американская Arconic продаст свой металлургический завод в Самаре

"На площадке Горьковского автозавода начался серийный выпуск продукции нового литейного завода. Нижегородский литейный завод (НЛЗ) построен в 2021 году, выпуск предсерийных партий литья ведется с конца 2021 года. Инвестиции "Группы ГАЗ" в производство составляют 4,7 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов рублей – льготный заем Фонда развития промышленности", — отмечается в сообщении.

Одно из важнейших направлений, освоенное на НЛЗ, — блоки и головки блоков цилиндров двигателей. Завод также специализируется на выпуске отливок маховиков, картеров, тормозных вентилируемых дисков и дисков сцепления, корпусов коробок передач и раздаточных коробок, компонентов тормозной системы. Технологические возможности НЛЗ позволяют также выпускать продукцию для нужд железнодорожного машиностроения, нефтегазовой сферы и других отраслей, уточняется в сообщении.

"Уже сегодня технологические возможности НЛЗ позволяют российским предприятиям получать высококачественные отечественные компоненты для более 300 модификаций силовых агрегатов, которыми оснащается широчайший спектр техники, – коммерческие автомобили, автобусы, строительно-дорожная, сельскохозяйственная техника. НЛЗ станет площадкой, где будут делать отливки и для малого дизеля, который до сих пор в России не выпускался", — подчеркнул президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

Проектная мощность НЛЗ – свыше 60 тысяч тонн чугунного литья в год. На предприятии создано 260 высокотехнологичных рабочих мест, также уточнили в группе.

"Группа ГАЗ" — один из крупнейших автомобилестроительных холдингов России, созданный в 2005 году. Он объединяет более 10 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.