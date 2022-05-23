МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала проект перезапуска национального бренда "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Минпромторг поддержит нового владельца McDonald's в России

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала проект перезапуска единого национального бренда "Сделано в России". С этой инициативой выступила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина в ходе встречи с женщинами-экспортерами в верхней палате парламента", — сообщает центр.

"Хочется, чтобы "птичка" высоко летала", — сказала Матвиенко.

Никишина в свою очередь объяснила, что "Сделано в России" — общенациональный бренд, объединяющий по всему миру тех, кто гордится тем, что он из России, и тем, что производят российские компании. "Логотип бренда "Сделано в России" — "птичка", которая за пять лет своего существования стала талисманом для отечественных предпринимателей, которые покоряют мир своими товарами и услугами", — отметила она.

"Сегодня в России производят уникальную продукцию, которая востребована во всех уголках мира и которую зачастую нельзя заменить. Бизнес видит возможности развития и продвижения продукции как в России, так и на новых рынках. Именно поэтому Российский экспортный центр как ведущий институт развития, который оказывает поддержку бизнес-сообществу в решении экспортных задач и задач, связанных с импортом в части замещения западной продукции, начал процесс репозиционирования бренда "Сделано в России", — сказала глава РЭЦ.

Общенациональный бренд "Сделано в России" объединяет под своим "зонтиком" отечественные компании, создающие продукцию, которой можно гордиться. Он станет единой платформой для бизнеса. При этом речь идет о продвижении "зонтичного" бренда, а не каждой продукции в отдельности. Таким образом, каждый участник будет извлекать преимущества из активности другого, делая при этом свой вклад.

Для компаний это не только имиджевая и информационная поддержка, но преференции, которые помогут развивать бизнес в России и за ее пределами. В новые потребители на внутреннем и внешних рынках, возможность начать продажи через павильоны за границей и доступ к инфраструктуре ВЭБ.РФ.