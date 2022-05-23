МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Издание Guardian сообщило, что глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в ходе переговоров с британской коллегой Лиз Трасс предложил создать морскую коалицию стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. МИД России назвал условие для возможности поставок зерна с Украины

Ландсбергис отметил, что в рамках этого мероприятия могут быть использованы военные корабли и самолеты, чтобы гарантировать, что "поставки зерна могут покинуть Одессу в безопасности и достичь Босфора без российского вмешательства".

"Нам потребуется коалиция желающих — стран со значительной военно-морской мощью для защиты судоходных путей и стран, которых это затрагивает", — сказал он.

По мнению Ландсбергиса, единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. Его план также потребует разминирования частей Черного моря и достижения договоренности с Турцией. Министр предположил, что помимо Британии защиту кораблям могут предоставить государства, которые будут затронуты потенциальной потерей зерна, например, Египет.

"Это будет невоенная гуманитарная миссия и ее нельзя сравнивать с установлением бесполетной зоны", — добавил глава МИД. Он считает, что альянс НАТО не должен играть никакой роли в этой коалиции.

Как полагает министр, другого способа хранения зерна нет. Страны должны продемонстрировать, что готовы пойти на необходимые меры, чтобы "накормить мир", добавил он.