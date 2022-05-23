МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. БРИКС может стать оплотом стабильности и локомотивом новой конфигурации мировой экономики на фоне санкционной политики Запада. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров. Азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике

"Не успел мир восстановиться от пандемии, как западные страны развязали беспрецедентное санкционное противостояние. Нарушаются правила ведения бизнеса, разрываются цепочки поставок и многолетние кооперационные связи. В результате взлетают вверх цены на биржевые товары и энергоресурсы. В развитых странах инфляция бьет рекорды, а для многих регионов мира уже возникают реальные предпосылки для продовольственного кризиса", — отметил министр.

"В таких условиях БРИКС может стать оплотом стабильности и локомотивом новой конфигурации мировой экономики. И у нас есть все необходимые предпосылки… Наши страны (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) суммарно формируют почти треть мирового ВВП, то есть больше, чем страны G7", — подчеркнул Мантуров на встрече министров промышленности стран БРИКС.

В нынешних условиях особенно важно активизировать шаги по дальнейшей интеграции экономик стран БРИКС и упрощать процедуры взаимной торговли, считает глава Минпромторга России. Речь идет, в частности, об увеличении доли расчетов в национальных валютах, использовании своих систем перевода платежей, взаимном признании стандартов и технических регламентов, снижении таможенно-тарифных барьеров, а также расширении практики двусторонних контрактов с дисконтом к биржевым ценам.

Министр также обозначил пять основных областей сотрудничества: биологическая безопасность, продовольственное обеспечение, энергобезопасность, зеленая энергетика и цифровизация экономики.