МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия в понедельник, 23 мая, снизила требование к компаниям-экспортерам об обязательной продаже валютной выручки с 80% до 50%. Это решение министерство финансов страны объяснило стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.

Об этом сообщается в понедельник на сайте Минфина.

"Сегодня в Минфине России подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного Указом №79, с 80% до 50%",- сообщает министерство.

"Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", — добавляет Минфин.

Напомним, что с 28 февраля текущего года министерство финансов обязало компании-экспортерыпродавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.