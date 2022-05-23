МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на решение властей снизить обязательные продажи валютной выручки, следует из данных Московской биржи. Курс евро рекордно упал до 59 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.21 мск падал на 2,5 рубля, до 57,73 рубля, евро — на 3 рубля, до 59,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс мало меняется на фоне решений по продаже выручки.

Правительственная комиссия снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, данное решение Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.