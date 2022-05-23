МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила льготного кредитования бизнеса для приобретения приоритетной импортной продукции, сообщает кабмин. Росприроднадзор оценил последствия отмены проверок для бизнеса

"Подписанное председателем правительства Российской Федерации постановление предусматривает возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной иностранной продукции. В общей сложности на новую меру поддержки планируется выделить 37,1 млрд рублей. Это обеспечит возможность получения импортерами как минимум 800 млрд рублей льготных кредитов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера поддержки позволит предоставить промышленным предприятиям достаточные объемы льготного долгосрочного финансирования в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств, а также обеспечить организации необходимыми материалами, компонентами, комплектующими, сырьем и оборудованием.

Правительство просубсидирует 0,7% ключевой ставки Банка России по программе льготного кредитования. Таким образом, льготная ставка для заемщика не превысит 0,3% ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 3 процентных пункта.