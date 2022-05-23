МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО за первый квартал выросла на 12,9%, до 2,3 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. В Польше призвали Норвегию поделиться прибылью от нефти и газа

"Скорректированная чистая прибыль выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,3 миллиарда рублей", — сказано в материалах.

Также компания сообщила, что с учетом текущего развития геополитической ситуации и высокой степени существующей неопределенности в повседневной деятельности решила воздержаться от прогнозов как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.