МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Срок предоставления финансовыми организациями информации в Федеральную налоговую службу (ФНС) России для автоматического международного обмена в текущем году продлен два месяца — до 31 июля, сообщил Минфин России. ФНС сообщила о почти двукратном росте поступление в бюджет от НДПИ

"Организациям финансового рынка продлен срок представления в ФНС России информации, необходимой для международного автоматического обмена", — сообщает министерство.

Соответствующие изменения содержатся в разработанном Минфином России постановлении правительства РФ, документ опубликован на официальном портале нормативных актов правительства.

Документом предлагается продлить на два месяца — с 31 мая до 31 июля — срок представления в 2022 году организациями финансового рынка финансовой информации в ФНС России в соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса, которая касается автоматического обмена финансовой информации с иностранными государствами.

"Принятие документа позволит снизить нагрузку на организации финансового рынка, а также повысить качество предоставляемой ими информации", — поясняет министерство.

"Продление этого срока обусловлено беспрецедентной загруженностью организаций финансового рынка в связи с реализацией решений, принимаемых для обеспечения устойчивости экономики и финансовой системы, а также поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних ограничений", — объясняет разработчик.