МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. События на Украине и вспышка коронавируса в Китае замедляют темпы роста торговли товарами в мире в первой половине этого года, говорится в опубликованном в понедельник "Барометре товарной торговли Всемирной торговой организации". В России призвали совместно решать проблемы из-за санкций в рамках ВТО

По оценкам экспертов ВТО, в настоящее время индекс мировой торговли товарами составляет 99,0 пункта при базовом значении в 100. Это несколько выше, чем в феврале этого года, когда индекс составлял 98,7.

"Конфликт на Украине и недавние локдауны в Китае, связанные с пандемией, по-видимому, сдерживают мировую торговлю товарами в первой половине 2022 года. Текущее значение 99,0 остается немного ниже базового значения 100 для индекса, который представляет собой прогнозную совокупность показателей в режиме реального времени, что свидетельствует о продолжающемся медленном росте торговли товарами", — говорится в докладе ВТО.

Как отметили в организации, ожидаемый рост товарной торговли, вероятно, был прерван конфликтом на Украине, который вызвал резкое подорожание продовольствия и энергоносителей, а введение Китаем серьезных локдаунов для борьбы с новой вспышкой COVID-19 еще больше подорвало торговлю и производство.

Сообщается, что большинство показателей барометра близки к базовому значению в 100 пунктов или превышают его, например, экспортные заказы (101,2), автомобильная продукция (101,5), авиаперевозки (99,9) и сырье (99,5). При этом только контейнерные перевозки остаются прочно ниже тренда – на уровне 95 пунктов.

В апреле ВТО прогнозировала рост объема мировой торговли товарами на 3% в 2022 году по сравнению с ростом на 4,7%, прогнозируемым по состоянию на октябрь прошлого года. Как отметили в организации, текущие показания барометра в целом согласуются с апрельским прогнозом, но прогнозы на данный момент менее точны и должны интерпретироваться с осторожностью.