МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Бразилия в короткий срок готова заместить определенные поставки России и Китая на глобальном рынке продовольствия, сообщил вице-президент Бразилии Гамилтон Моурау. В России заявили о необходимости прекратить зависеть от западных поставок

"Я вижу окно возможностей для Бразилии, потому что как Россия, так и Китай прекратят поставки определенных базовых продуктов, которые они производят и которые мы готовы в короткий срок (заместить) благодаря работе Embrapa (бразильской исследовательской сельхозкомпании), заполнить эту дыру, которая уже образуется в глобальной продовольственной безопасности", — сказал он в интервью O Globo.

"Мы крупные производители продовольствия", — добавил вице-президент Бразилии.