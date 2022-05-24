МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ежегодная Всемирная газовая конференция (WGC) стартовала в городе Тэгу в Южной Корее, в ней принимают участие 500 компаний из более 90 стран, но Россия в этом году не представлена, следует из материалов, полученных РИА Новости от организаторов мероприятия. Злоумышленники нашли новый способ обмана россиян

Как сообщают организаторы, Всемирная газовая конференция проводится с 1931 года и является крупнейшим и наиболее важным событием мировой газовой отрасли, она также известна под названием "Олимпиада газовой промышленности".

Южная Корея участвовала в борьбе за право проводить WGC в 2002 году (Сеул) и 2011 году (Пусан), но проиграла. В 2014 году страна получила шанс стать хостом мероприятия, и в 2022-м Тэгу принимает у себя крупных игроков газовой промышленности.

С 23 по 27 мая Тэгу примет 12 тысяч посетителей и 350 экспонентов, представляющих 500 компаний из более чем 90 стран. Отмечается, что в этом году конференция играет особо важную роль из-за "глобального дефицита энергии" и усиления конкуренции в энергетической сфере. Также лидирующей темой в этом году является водородная энергетика и ее применение в городской мобильности, кораблестроении и других областях.

"WGC даст возможность интенсивно развивать энергетическую отрасль, например, отрасли, связанные с водородом", — сказал мэр Тэгу Квон Ён Чжин.

Изначально было заявлено, что в выставке в Тэгу примут участие "Газпром" и "Новатэк", но в обновленных списках участников незадолго до старта конференции российских компаний уже не оказалось.

"В этой выставке ведущих газоснабжающих энергетических компаний примут участие мировые энергетические компании, такие как Chevron Corporation, ExxonMobil, Gazprom, Qatargas, Cheniere Energy и другие", — сообщалось в изначальном пресс-релизе о конференции.

В мае Международный газовый союз, который проводит WGC, приостановил любое участие российских компаний в своей деятельности до дальнейшего уведомления. Как сообщали российские СМИ, "Газпром" и "Новатэк" уже собирались сделать свои стенды на выставке Тэгу, в частности "Газпром" планировал потратить на строительство стенда 137 миллионов рублей.