МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков заявил "Известиям", что проект закона о реформе накопительных пенсий, который разработан Минфином и Центральным Банком, должен поступить в Госдуму в 2022 году. Не исключено, что это произойдет уже в весеннюю сессию, до 31 июля. По словам Аксакова, концептуальных разногласий по документу нет. Законопроект предполагает налоговые вычеты, размер которых 6%, государственное софинансирование и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами. Злоумышленники нашли новый способ обмана россиян

При этом источники "Известий" утверждают, что в этом году реформы не будет. Решение по законопроекту о сих пор не принято и, скорее всего, не будет принято в 2022 году. Что касается сформированных добровольных пенсионных накоплений с наложенным на них мораторием в 2014 году, они останутся в заморозке. Эксперты придерживаются такого же мнения: по их словам, время еще не пришло.

Запуск системы добровольных пенсионных накоплений возможен в более стабильных экономических и финансовых условиях, когда у жителей станет больше доверия к долгосрочным инвестициям