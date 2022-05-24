МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Бывший дипломатический советник президента Франции Жака Ширака и экс-депутат от республиканской французской партии Пьер Лелуш предостерег западные страны от дальнейшего "раскручивания" конфликта на Украине. По его словам, нужно перестать упрощать взгляд на происходящее и перестать демонизировать Россию для того, чтобы достичь мирного соглашения, передает Valeurs Actuelles. Об этом пишет Lenta.ru. РБК: Китай наращивает запасы российской нефти

Лелуш отметил, что в сейчас Европа оказалась в чрезвычайно тревожной фазе конфликта, так как его масштаб сильно поменялся из-за вмешательства Америки. Две ядерные державы противостоят друг другу, и никто не хочет отступать, добавил он.

"Происходящее — это схватка между НАТО и Россией. В любой момент все может выйти из-под контроля. Мы в любой момент можем попасть в страшную воронку, вылезти из которой не будет возможности у нас, европейцев", — отметил политик. Экс-советник заявил, что когда-нибудь сторонам придется провести переговоры, договориться о прекращении огня и отыскать дипломатический выход из сложившейся ситуации. Только так есть возможность предотвратить дальнейшую эскалацию до глобального конфликта.

Лелуш высказал мнение, что холодная война не закончилась тридцать лет назад, Запад вернулся к ней с оружием и коммуникациями нового века. Бывший советник призвал оставить эмоции и перестать вслепую верить западной прессе. Тогда мир на Украине будет возможным, добавил он.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что считает нейтральный статус Украины главной целью и "идеальным результатом" в сложившейся ситуации с конфликтом на территории страны.