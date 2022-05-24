МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) признало, что у Запада не получилось сломить экономику России. Об это пишет Lenta.ru. Система финансов РФ продолжает функционировать, при этом курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого значения за последние 7 лет. СМИ: Франция призывает прекратить демонизировать Россию

Многие западные аналитики после начала спецоперации России ставили на то, что рубль полностью рухнет и произойдет рецессия в стране, но их выводы были ошибочными, сообщили в Германии.

Такая ситуация произошла по причине высокой готовности России к экономическому противостоянию. Например, Москва получает огромные доходы от продаж газа и нефти. ЕС, в отличие от стран G7, которые обязали себя отказаться от сырья из России, не может пойти на это. Также Россия смогла компенсировать большую часть потерь по продажам благодаря Китаю и Индии.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопреки действию множества санкций, российская экономика достойно держит удар. Путин также отметил, что экономическому блоку правительства важно реагировать на текущую ситуацию. По его словам, в общем и целом подобные усилия "дают положительный эффект".