ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — ПРАЙМ. Восточный экономический форум-2022, который планируется провести в сентябре во Владивостоке, в том числе будет посвящен формированию векторов взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Эксперт рассказал, как Россия и Китай обманули Запад в "валютных войнах"

"Безусловно, готовимся к ВЭФ. Очевидно, что значимость торгово-экономических связей со странами АТР еще возросла в условиях беспрецедентного санкционного давления, незаконных ограничений, которые ввели недружественные страны. Для нас повышается значимость взаимодействия со странами Азии, и ВЭФ в том числе будет посвящен обсуждению и формированию векторов этого взаимодействия", — отметил Чекунков.

По его словам, сейчас реализуются решения, которые были приняты на прошлом ВЭФ. "Будем представлять мастер-планы городов Дальнего Востока. По поручению президента будут представлены не менее трех мастер-планов. Широкой публике будет представлено больше", — рассказал министр.

Он отметил, что в том числе будет представлена концепция города Спутника у Владивостока.

"Будем фиксировать новые соглашения по реализации инвестиционных проектов. Это туристические проекты и — важное направление – проекты в сфере создания необходимых технологий и оборудования в рамках импортонезависимости РФ", — уточнил собеседник агентства.

Седьмой Восточный экономический форум состоится 5-8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.