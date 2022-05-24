ТОКИО, 24 мая — ПРАЙМ. Агентство Киодо сообщило, что американский лидер Джо Байден вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась. Байден: США готовы защищать Тайвань военным путем в случае вторжения

В ходе фотосессии по итогам саммита лидеров стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad — США, Японии, Австралии и Индии), Байдена спросили, не изменилась ли позиция США по тайваньскому вопросу. На это он ответил отрицательно.

По его словам, "позиция не изменилась абсолютно".

"Я сказал об этом, когда выступал с заявлением вчера", — сказал Байден в ответ на новый вопрос журналистов, направят ли Штаты военных на Тайвань в случай вторжения Китая.

Ранее в ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио Байден заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке. Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова.