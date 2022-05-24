Производители зерна в Австралии планируют сильно расширить хранилища для урожая 2022-2023 года
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Австралийская зерновая корпорация GrainCorp объявила на этой неделе о планах значительного расширения своих хранилищ для урожая 2022-2023 года на восточном побережье Австралии на фоне ожидаемого прекращения экспорта пшеницы из стран черноморского региона.
"Вслед за двумя невиданными урожаями озимых агробизнес Австралии планирует построить хранилище зерна на два миллиона тонн и модернизировать мобильный флот техники, которая обслуживает эту широкую сеть", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте GrainCorp.
По его данным, в 2021 году уже было построено еще одно хранилище на 1,5 миллиона тонн для решения проблем поставок зерна.
Директор GrainCorp Роберт Спёруэй заявил, что производители зерна продолжают вкладывать средства в сохранение урожая и повышение скорости реализации зерновых.
В прошлый сезон 14 миллионов тонн было поставлено в сеть GrainCorp со сбора небывалого урожая 2021-2022 годов.
Как отмечает экономист Чарльз Кулас из государственного университет Чарльза Стёрта в австралийском городе Батерст, задержка поставок морем и высокая стоимость страховки остановят экспорт из стран Черного моря.
"К тому же долгосрочные структурные перемены в потоках пшеницы могут возникнуть, если санкции будут применены против российского экспорта пшеницы", — заявил ученый в публикации на сайте Австралийского института международных проблем.
Ограничивающий фактор для Австралии, по его словам, — это ее цепочка поставок. Хотя у Австралия физически достаточно урожая, чтобы заполнить нишу экспорта черноморских стран, проблема может возникнуть в логистике, поскольку требуется много поездов и грузовиков доставлять зерно в порты.
"Австралийские экспортные мощности уже наполнены и могут столкнуться с трудностями экспорта больших объемов. Так австралийский рынок пшеницы может быть не в состоянии справиться с ростом спроса, который может произойти на мировом рынке", — считает австралийский экономист.
Примечательно, пишет он, что последствия ситуации на Украине будут толкать цены на зерно вверх в Южном полушарии.
"Многие страны на Ближнем Востоке и в Африке уже испытывают угрожающую продовольственную инфляцию. Для этих стран будет тяжело, поскольку цены на продукты прямо связаны с ценами на пшеницу. Однако это влияние на рынок зерна будет зависеть от длительности и тяжести кризиса на Украине", — предупредил эксперт.
По его мнению, из-за событий на Украине, как один из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, Австралия может испытать повышение цен. Например, кооперативный голландский Rabobank также предсказывает, что цены на австралийскую пшеницу могут вырасти с нынешних 367 долларов за тонну до 425 в ближайшее время, отмечает Кулас.
Также он допускает, что средне- и долгосрочное влияние на глобальные рынки зерна будут не такие значительные, если сельское хозяйство будет давать продукцию, несмотря на события на Украине.
"Однако недавно были срывы и в других странах-экспортерах пшеницы, которые оказали серьезное воздействие на рынок зерна, что вынудило искать такие рынки, как Австралия. Потеря зерна из черноморских стран, которые составляли около четверти годового оборота торговли зерном в мире, для фермеров Австралии предоставляет новые возможности, несмотря на проблемы с цепочкой поставок", — утверждает он.
С точки зрения производства, считает Кулас, рост цен на удобрения и ухудшение условий роста пшеницы из-за потепления климата создают серьезный вызов для фермеров Австралии.
Австралийское бюро сельскохозяйственной и ресурсной экономики (ABARES) прогнозирует производство 36,3 миллиона тонн в 2021-2022 году, что на 5% выше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/state_regulation/20220524/836967338.html