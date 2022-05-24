МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Австралийская зерновая корпорация GrainCorp объявила на этой неделе о планах значительного расширения своих хранилищ для урожая 2022-2023 года на восточном побережье Австралии на фоне ожидаемого прекращения экспорта пшеницы из стран черноморского региона. Литва призвала создать коалицию по разблокировке поставок зерна с Украины

"Вслед за двумя невиданными урожаями озимых агробизнес Австралии планирует построить хранилище зерна на два миллиона тонн и модернизировать мобильный флот техники, которая обслуживает эту широкую сеть", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте GrainCorp.

По его данным, в 2021 году уже было построено еще одно хранилище на 1,5 миллиона тонн для решения проблем поставок зерна.

Директор GrainCorp Роберт Спёруэй заявил, что производители зерна продолжают вкладывать средства в сохранение урожая и повышение скорости реализации зерновых.

В прошлый сезон 14 миллионов тонн было поставлено в сеть GrainCorp со сбора небывалого урожая 2021-2022 годов.

Как отмечает экономист Чарльз Кулас из государственного университет Чарльза Стёрта в австралийском городе Батерст, задержка поставок морем и высокая стоимость страховки остановят экспорт из стран Черного моря.

"К тому же долгосрочные структурные перемены в потоках пшеницы могут возникнуть, если санкции будут применены против российского экспорта пшеницы", — заявил ученый в публикации на сайте Австралийского института международных проблем.

Ограничивающий фактор для Австралии, по его словам, — это ее цепочка поставок. Хотя у Австралия физически достаточно урожая, чтобы заполнить нишу экспорта черноморских стран, проблема может возникнуть в логистике, поскольку требуется много поездов и грузовиков доставлять зерно в порты.

"Австралийские экспортные мощности уже наполнены и могут столкнуться с трудностями экспорта больших объемов. Так австралийский рынок пшеницы может быть не в состоянии справиться с ростом спроса, который может произойти на мировом рынке", — считает австралийский экономист.

Примечательно, пишет он, что последствия ситуации на Украине будут толкать цены на зерно вверх в Южном полушарии.

"Многие страны на Ближнем Востоке и в Африке уже испытывают угрожающую продовольственную инфляцию. Для этих стран будет тяжело, поскольку цены на продукты прямо связаны с ценами на пшеницу. Однако это влияние на рынок зерна будет зависеть от длительности и тяжести кризиса на Украине", — предупредил эксперт.

По его мнению, из-за событий на Украине, как один из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, Австралия может испытать повышение цен. Например, кооперативный голландский Rabobank также предсказывает, что цены на австралийскую пшеницу могут вырасти с нынешних 367 долларов за тонну до 425 в ближайшее время, отмечает Кулас.

Также он допускает, что средне- и долгосрочное влияние на глобальные рынки зерна будут не такие значительные, если сельское хозяйство будет давать продукцию, несмотря на события на Украине.

"Однако недавно были срывы и в других странах-экспортерах пшеницы, которые оказали серьезное воздействие на рынок зерна, что вынудило искать такие рынки, как Австралия. Потеря зерна из черноморских стран, которые составляли около четверти годового оборота торговли зерном в мире, для фермеров Австралии предоставляет новые возможности, несмотря на проблемы с цепочкой поставок", — утверждает он.

С точки зрения производства, считает Кулас, рост цен на удобрения и ухудшение условий роста пшеницы из-за потепления климата создают серьезный вызов для фермеров Австралии.

Австралийское бюро сельскохозяйственной и ресурсной экономики (ABARES) прогнозирует производство 36,3 миллиона тонн в 2021-2022 году, что на 5% выше, чем годом ранее.