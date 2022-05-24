МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило на период до 31 мая нетарифные квоты на экспорт удобрений в отношении карбамида и нитрата аммония, следует из сообщения на официальном портале правовой информации. Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Согласно документу, действующие для российских производителей мочевины (карбамида) и нитрата аммония (аммиачной селитры) квоты увеличены на 485 тысяч тонн. Решение будет действовать до 31 мая включительно.

Такое увеличение Минпромторг РФ предложил в конце апреля в отношении карбамида. Министерство тогда отмечало, что минеральные удобрения, идущие на экспорт, обеспечивают существенную часть валютной выручки РФ, а ограничение экспорта при действующих мощностях приведет к рискам их разгрузки и невозможности продолжения работы предприятий.

В России с 1 декабря ввела квоты на экспорт из страны за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Пока квоты действуют до 31 мая включительно. Но вице-премьер РФ Виктория Абрамченко говорила, что правительство РФ продлит квотирование экспорта минеральных удобрений как минимум до конца года.