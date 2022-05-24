МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, снижающий требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин назвал восточное транспортное направление приоритетным

"Указ президента Российской Федерации "О внесении изменений в Указ президента Российской Федерации… "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций"… в пункте 2 слова "в размере 80 процентов" заменить словами "в размере 50 процентов", — говорится в указе.

Минфин РФ с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

В понедельник правительственная комиссия снизила требование о обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, данное решение Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.