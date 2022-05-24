МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. РФ по итогам 2021-2022 сельхозгода (начавшегося 1 июля прошлого года) поставит на экспорт более 40 миллионов тонн зерна и полностью закроет квоту по пшенице, которую в последние месяцы вынуждена продавать с дисконтом, дальше ситуация может выправиться, и экспортный спрос будет сумасшедшим, сказал на конференции "Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году" вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Президент Польши назвал последствия проблем с украинским зерном

"Мы отэкспортируем более 40 миллионов зерна, мы полностью закроем квоту по пшенице (8 миллионов тонн — ред.). Полагаю, мы сможем удержаться на первом месте среди экспортеров пшеницы", — сказал Корбут. По его словам, экспорт на фоне закрытия счетов и тому подобных мер сейчас все равно осуществляется, но зачастую с дисконтом — например, даже в Италию.

"Нашу пшеницу, а это эффект санкций, берут на 25-50 долларов дешевле мировой цены", — уточнил Корбут, добавив, что обычно российская пшеница котируется по цене французской или выше — благодаря качеству. Но в следующем сезоне ситуация немножко поправится, считает вице-президент РЗС.

"Экспортный спрос, думаю, будет сумасшедший, потому что мир находится в таком нервическом состоянии, и экспортный спрос, очевидно, будет", — сказал Корбут. Стартовую цену пшеницы в новом сезоне он оценил в районе 370-390 долларов за тонну (условия — 12,5% протеина, FOB Новороссийск), возможно ниже, если улучшится ситуация с дождями во Франции и США, где сейчас засуха.

По мнению вице-президента РЗС, в 2022 году РФ может собрать 128 миллионов тонн зерна, включая 85 миллионов тонн пшеницы — то есть выше оценок Минсельхоза США (USDA) по пшенице в 80 миллионов тонн. "Вот четко могу сказать, это (прогноз USDA — ред.) не соответствует реалиям. Погода, конечно, может дать все что угодно, но ниже 84 миллионов тонн при всей фантазии я просто не вижу", — сказал Корбут.

"В любом случае у нас будет хороший урожай, увеличение производства всех зерновых и масличных культур. Исключений — два: рис, из-за аварии на Федоровском гидроузле, и подсолнечник, сбор которого несколько уменьшится — по нашим оценкам, 15 миллионов тонн, хотя USDA ставит ниже — 14,5 миллиона. Все ресурсы у нас есть, и проблем с ними не будет, будет вопрос только цены", — заключил он.