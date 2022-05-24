МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о внешнем управлении в компаниях, иностранные собственники которых в связи с антироссийскими настроениями в США и Европе объявили об уходе с российского рынка. Минсельхоз оценил последствия ухода из России зарубежных компаний

Внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России" предусматривает на основании судебного решения введение внешнего управления в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля приостановили или прекратили свою деятельность в России. Бывшим собственникам предоставляется право вернуть себе контроль над ними или продать принадлежащий в них пакет акций. Главная цель документа — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику.

Внешнее управление может быть введено в компаниях, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты интересов россиян, где иностранцам принадлежит более 25% акций. Это касается компаний, которые производят товары первой необходимости, занимают монопольное или доминирующее положение на рынке, являются градообразующими, единственными поставщиками при госзакупках, либо прекращение деятельности которых может повлечь за собой гибель людей, необоснованный рост цен и другие негативные последствия.

Основаниями для введения процедуры внешнего управления являются:

непередача полномочий руководителями компании, покинувшими ее после 24 февраля;

публичное заявление о прекращении деятельности компании при отсутствии для этого очевидных экономических оснований; сокращение более трети персонала;

сокращение на 30% и более выручки за три месяца по сравнению с предшествующими тремя месяцами; угроза возникновения основания для назначения внешней администрации;

необходимость привлечения средств федерального или регионального бюджета.

Внешняя администрация в таких компаниях может быть введена лишь Арбитражным судом Москвы по иску, поданному Федеральной налоговой службой на основании решения межведомственной комиссии (МВК) при Минэкономразвития РФ, согласованному с региональными властями. Причем суд будет вправе заблокировать активы компании, чтобы не допустить их вывода. При этом собственники более 50% акций компании в любой момент будут вправе обратиться в МВК с заявлением о возобновлении ее деятельности или о продаже акций в компании.

Законопроект содержит два варианта работы внешней администрации:

передача внешней администрации в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев с возможностью его продления на аналогичный срок. При этом крупные сделки компании в этот период должны быть одобрены МВК;

исполнение внешней администрацией в те же сроки обязанности гендиректора компании (можно перейти из первого варианта).

Переход к процедурам банкротства или ликвидации компании возможен только из второго варианта.