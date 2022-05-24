МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в апреле упали на 16,6% по сравнению с пересмотренным показателем марта – до 591 тысячи, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя лишь до 750 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 763 тысячи; показатель был пересмотрен до 709 тысяч.

По сравнению с апрелем 2021 года, когда продажи составили 809 тысяч, в отчетном месяце зафиксировано снижение на 26,9%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.