МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Общий подход по выплате дивидендов в 50% прибыли для всех госкомпаний в России сохраняется, но при этом отдельно рассматривается положение каждой компании, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Российский рынок акций снижается под грузом укрепляющегося рубля

"Подход сохраняется, 50% в целом для всех остается, и многие компании продолжают платить. Но просто, естественно, мы как раньше рассматривали финансовое положение каждой компании по отдельности, так и сейчас рассматриваем. Очевидно, что брать 50% с банков в текущих условиях – это безумие. То же самое относится к ряду промышленных компаний. Но есть такие, которые платят. Сейчас не буду ни про какие говорить, сейчас сезон молчания. Но вы увидите скоро, что там целый ряд директив сейчас пошлют по пятидесятипроцентным выплатам", — рассказал замминистра.