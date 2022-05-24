ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. Министр торговли США Джина Раймондо исключила возможность скорого снятия экспортных ограничений, введенных против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине. Орбан оценил вероятность консенсуса ЕС по эмбарго на нефть из России

"Что касается этих мер экспортного контроля, то в ближнесрочной перспективе они сняты не будут", — сказала Раймондо, выступая на экономическом форуме в Давосе. Трансляция ее выступления велась на сайте мероприятия.

Американский министр также призвала мировое сообщество "надолго лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка".

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.