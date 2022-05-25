ТЕГЕРАН, 25 мая — ПРАЙМ. Торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"По итогам прошлого года торговый оборот между нашими странами вырос на 81%, достиг максимального уровня за последние годы — почти 4 миллиарда долларов. В этом году мы также наблюдаем увеличение торгового оборота за первый квартал — более чем на 10%", — отметил Новак в ходе Ирано-российского торгового форума.