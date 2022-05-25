2022-05-25T08:31:00+03:00
2022-05-25T08:41:09+03:00
2022-05-25T08:31:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836974454.html
Торговый оборот между Россией и Ираном вырос в первом квартале
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "По итогам прошлого года торговый оборот между нашими странами... ПРАЙМ, 25.05.2022
экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83250/86/832508616.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83250/86/832508616.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83250/86/832508613.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83250/86/832508613.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83250/86/832508610.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83250/86/832508610.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТЕГЕРАН, 25 мая — ПРАЙМ. Торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По итогам прошлого года торговый оборот между нашими странами вырос на 81%, достиг максимального уровня за последние годы — почти 4 миллиарда долларов. В этом году мы также наблюдаем увеличение торгового оборота за первый квартал — более чем на 10%", — отметил Новак в ходе Ирано-российского торгового форума.