НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая — ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала Индию пересмотреть свой запрет на экспорт пшеницы, заявив, что страна может сыграть ключевую роль в международной продовольственной безопасности и глобальной стабильности. Поставщики зерна прогнозируют "сумасшедший" экспортный спрос на пшеницу

"Я действительно осознаю тот факт, что Индии необходимо накормить почти 1,35 миллиарда человек, и я действительно осознаю жару, которая снизила производительность сельского хозяйства, но я бы попросила Индию пересмотреть свое решение как можно скорее, потому что чем больше стран вводят экспортные ограничения, тем больше у других будет соблазн сделать это. И в конечном итоге мы станем мировым сообществом, менее подготовленным к борьбе с кризисом", — сказала она телеканалу NDTV на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Георгиева отметила, что экспорт пшеницы из Индии "может оказать значительное влияние, особенно если экспорт идет в страны, наиболее пострадавшие, такие как Египет или Ливан, где мы видим не только риск голода, но и риск социальных беспорядков и воздействия на глобальную стабильность".

В середине мая министерство торговли и промышленности Индии, "принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу", ввело запрет на экспорт пшеницы из страны. Министерство уточнило, что теперь такой экспорт будет разрешен только на основании документов ранее даты введения запрета либо в случае особого запроса правительства какой-либо страны, который будет визирован властями Индии. После этого решения цена на пшеницу в Европе подскочила до рекордных 455 долларов за тонну.

При этом власти Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021-2022 году, сократив его на 5,7%, до 105 миллиона тонн в связи с ранним началом лета, что повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.

Как сообщал официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.