МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА, МОСКВА ОТКРЫТА К ДИАЛОГУ СО ВСЕМИ СТОРОНАМИ — МИД

МОСКВА ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ ГУМАНИТАРНЫЕ КОРИДОРЫ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ, НО КИЕВ ИХ ДОЛЖЕН ЕЩЕ РАЗМИНИРОВАТЬ — МИД РФ

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