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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836975609.html
В МИД России рассказали о способах решения продовольственной проблемы
Экономика
Новости
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РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА, МОСКВА ОТКРЫТА К ДИАЛОГУ СО ВСЕМИ СТОРОНАМИ — МИД МОСКВА ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ ГУМАНИТАРНЫЕ КОРИДОРЫ ДЛЯ... ПРАЙМ, 25.05.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА, МОСКВА ОТКРЫТА К ДИАЛОГУ СО ВСЕМИ СТОРОНАМИ — МИД
МОСКВА ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ ГУМАНИТАРНЫЕ КОРИДОРЫ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ, НО КИЕВ ИХ ДОЛЖЕН ЕЩЕ РАЗМИНИРОВАТЬ — МИД РФ
Новость дополняется