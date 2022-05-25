Володин: США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. США и сателлитам, которые поддерживают их решения, стоит привыкать к оплатам в рублях. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю", — написал Володин.
Он отметил, что Минфин США своим решением о приостановке лицензии на обслуживание внешнего долга России стремится создать проблемы для России.
"Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Таким образом, искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России. На этот вызов у нашей страны есть решение", — написал Володин.
По его словам, "у РФ есть необходимые для выплат средства", добавив, что оплаты в рублях — "осмысленный выбор США".
"Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке", — подытожил Володин.
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836975810.html