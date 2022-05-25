МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. США и сателлитам, которые поддерживают их решения, стоит привыкать к оплатам в рублях. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Financial Times рассказал о мрачных перспективах мировой экономики

"Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю", — написал Володин.

Он отметил, что Минфин США своим решением о приостановке лицензии на обслуживание внешнего долга России стремится создать проблемы для России.

"Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Таким образом, искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России. На этот вызов у нашей страны есть решение", — написал Володин.

По его словам, "у РФ есть необходимые для выплат средства", добавив, что оплаты в рублях — "осмысленный выбор США".

"Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке", — подытожил Володин.