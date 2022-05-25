МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков заявил, выступая в среду в белорусском парламенте, что санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Белоруссии в 2022 году на 30%, потери в экспортной выручке оцениваются в 14 миллиардов долларов до конца года. Deloitte будет работать в России и Белоруссии под новым брендом

По его словам, только из-за прямого санкционного воздействия за четыре месяца страна недополучила 2,3% ВВП.

"Негативное влияние недружественных действий нарастает", — добавил он

По его словам, в настоящее время прямое влияние санкций затронуло порядка 20% экономики страны, косвенно распространилось на всю ее оставшуюся часть. Таким образом, констатировал Снопков, 100% белорусской экономики находится под воздействием санкционных ограничений.

Снопков также добавил, что Белоруссия на фоне санкций планирует нарастить экспорт в Россию на 40% по сравнению с прошлым годом.

"Приоритет — переориентация экспортных потоков. Наиболее емкими и перспективными рынками для переориентации являются Россия и Китай, в марте в эти страны было поставлено 60% товаров", — сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.

Он заявил, что "в Россию планируется нарастить экспорт на 6,4 миллиарда долларов, или с ростом около 40% к 2021 году".