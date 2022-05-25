МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В бюджет Украины поступят только 7,5 миллиарда долларов из выделенного США пакета помощи. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко. NYT: США начали вооружать ещё одну страну по примеру Украины

"Из 40 миллиардов помощи (США) Украине в государственный бюджет Украины будет направлено 7,5 миллиарда долларов. Это грантовые средства", — отметил политик в эфире "Украина 24".

По данным чиновника, ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет 5 миллиардов долларов, одним из главных источников его финансирования остаются иностранные вливания.