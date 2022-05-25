2022-05-25T11:24:09+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836976482.html
Бюджет Украины получит не все выделенные США деньги
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В бюджет Украины поступят только 7,5 миллиарда долларов из выделенного США пакета помощи. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко. "Из 40 миллиардов помощи (США)... ПРАЙМ, 25.05.2022
экономика, новости, украина, сша, финансовая помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В бюджет Украины поступят только 7,5 миллиарда долларов из выделенного США пакета помощи. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко.
"Из 40 миллиардов помощи (США) Украине в государственный бюджет Украины будет направлено 7,5 миллиарда долларов. Это грантовые средства", — отметил политик в эфире "Украина 24".
По данным чиновника, ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет 5 миллиардов долларов, одним из главных источников его финансирования остаются иностранные вливания.