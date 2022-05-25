МИД России: появление западной коалиции на Черном море негативно повлияет на ситуацию в регионе
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836976623.html
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Глава МВФ призвала Индию пересмотреть запрет на экспорт пшеницы
Ставка Банка России
Эксперт назвал уровень снижения ключевой ставки Банком России в четверг
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Торговый оборот между Россией и Ираном вырос в первом квартале
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МИД России предупредил о последствиях "западных конвоев" с зерном Украины
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Аналитик объяснил, нужно ли снова закупать валюту
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Володин посоветовал США и сателлитам привыкать к оплатам в рублях
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Инфляционные ожидания россиян падают второй месяц подряд
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Россиян научили определять реальный курс рубля
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836976623.html
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