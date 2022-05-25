МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Формирование западной коалиции для сопровождения судов с украинским зерном серьезно обострит ситуацию в черноморском регионе. Об этом  заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади

В России заявили о готовности страны к решению кризиса продовольствия

"Это серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе", — отметил дипломат.