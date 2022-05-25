БРЮССЕЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Хорватия в скором времени должна стать двадцатым членом еврозоны, сказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который транслировался на сайте Еврокомиссии. В США предрекли неустойчивость евро в 2023 году

"Хорватия, я скрещиваю пальцы, должна скоро присоединиться к клубу. Болгария следующая на очереди. Скоро будет 21 страна в клубе", — сказала она о расширении еврозоны.

В настоящее время в валютный блок входят 19 государств Евросоюза.